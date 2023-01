Hirnblutung: Was ist mit der kleinen Mya passiert?

Sie wirkt so traurig, so harmlos. Sie - Maria A., 29, Rezeptionistin; derzeit inhaftiert in der Justizanstalt Wien-Josefstadt. Wegen des Verdachts des versuchten Mordes an ihrer Tochter. „Nein, ich habe meinem Kind doch nichts Böses angetan“, beteuert die Frau immer wieder weinend. Vor Justizwachebeamten, vor Mitinsassinnen. Und sie alle glauben ihr - beinahe.