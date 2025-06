Schwerstverbrecher wollte seinen Anwalt auslöschen

Diese Geschichte erinnert an „Kap der Angst“ – an den amerikanischen Film, in dem ein Ex-Häftling grauenhafte Rache an seinem Anwalt nimmt. Jedenfalls: Die Fiktion wurde nun Realität. In Österreich. Der Täter: ein verurteilter Killer. Das Opfer: ein bekannter Wiener Strafverteidiger.