„Da macht es klick – ich werde eine andere Person“

Es war am 24. Mai, um 5.10 Uhr, als Beamte der Polizei-Spezialeinheit Cobra eine 60-Quadratmeter-Wohnung in Wien-Favoriten stürmten. Und dort einem jungen Pakistani in seinem Kinderzimmer Handschellen anlegten. „Ja, ich habe es getan“, sagte Afaq K. gleich, und ließ sich widerstandslos abführen.