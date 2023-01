Energie: Kogler kündigt „Beschleunigungspaket“ an

Kritik an Sabotageakten an Fahrzeugen

Mit den aktuellen Klima-Protestaktionen - ab Montag will etwa die Klebe-Truppe Letzte Generation eine Woche lang Straßen in Wien blockieren - kann der Grünen-Chef nicht allzu viel anfangen. Die Motive seien „gravierende und wichtige“, gestand er zu, die Aktionsformen aber müsse man „im Einzelfall“ beurteilen. „Also wovon ich gar nichts halte, ist Kunstwerke quasi zu attackieren“, sagte Kogler. Was für Kogler „überhaupt nicht geht“, seien Sabotageakte an Fahrzeugen, wie er mit Blick auf entsprechende Berichte der Wiener Polizei betonte.