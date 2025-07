Trotz Vermögen mehr als 66.000 € Asylgeld kassiert

Die türkische Familie, die im Oktober 2023 in Österreich Asyl beantragte, nutzte das Sozialsystem offenbar gezielt aus. Während sie mit zwei kleinen Buben (vier und fünf Jahre) in einem Quartier in Braunau untergebracht waren, floss Geld vom Staat – insgesamt 66.457 Euro an Leistungen. Doch was weder die Asylbehörde noch die Mitarbeiter vor Ort wussten: Der Vater der Familie ist Eigentümer eines Bauernhofs samt 4,4 Hektar großem Weingarten in der Türkei. Außerdem besitzt er eine Wohnung in Istanbul – und 1,5 Bitcoin-Anteile im Wert von 150.000 Euro.