Bottas statt Mick: Plaudert Fotograf F1-Coup aus?

Wie Kym Illman im Rahmen des Belgien-GPs erklärte, habe ihm Bottas selbst von den Verhandlungen mit Cadillac erzählt. „Ich habe ihm gesagt: Ich habe einige sehr eindeutige Meldungen gelesen, in denen stand, dass du schon bei Cadillac unterschrieben hast. Er hat gesagt: ‘Nein, ich habe nicht bei Cadillac unterschrieben, aber wir sind nah dran‘“, so der Fotograf in einem Youtube-Video.