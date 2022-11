Klimaschutzgesetz: Grüne drängen zur Pakttreue

SPÖ will Vorhaben unterstützen

Vorsichtig positiv reagierte die SPÖ. „Beinahe zwei Jahre warten wir bereits auf das Klimaschutzgesetz, nun gibt es offenbar endlich erste kleine Schritte in Richtung Umsetzung“, las Umweltsprecherin Julia Herr aus den Wortmeldungen heraus: „Die SPÖ steht für etwaige Verhandlungen - das Gesetz bedarf einer 2/3-Mehrheit im Parlament - bereit. Es muss endlich etwas weiter gehen in Sachen Klimaschutz. Grüne und ÖVP waren viel zu lang untätig. Massensteuern für alle, für den Fall, dass die Klimaziele nicht erreicht werden, kommen für die SPÖ aber sicher nicht in Frage.“