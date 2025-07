Schweden fordert Einfrieren des Handels mit Israel

Deutsche Kulturschaffende fordern Waffenlieferungsstopp

Unterdessen wandten sich mehr als 200 Kulturschaffende in Deutschland in einem offenen Brief an Bundeskanzler Friedrich Merz. Die Moderatoren Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf, die Schauspielerinnen Jella Haase, Heike Makatsch und Meret Becker, die Musikerin Shirin David und ihre Kolleginnen und Kollegen verurteilen in dem Schreiben „die grauenvollen Verbrechen der Hamas aufs Schärfste“. Gleichzeitig erinnern sie auch an die katastrophalen Zustände im Gazastreifen. Kein Verbrechen legitimiere einen Staat dazu, „Millionen von unschuldigen Menschen kollektiv zu bestrafen“.