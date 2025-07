Nach Auto-Billard flüchtete Alkolenker vor Polizei

Nach Sturz ins Spital gebracht

Zeugen hatten sich allerdings bereits das Kennzeichen des Lenkers gemerkt, in weiterer Folge konnte die Polizei den mutmaßlichen Täter ausfindig machen. Als dieser die Türe öffnete, war der Grund für den Unfall rasch gefunden. „Dem Mann war es kaum möglich, sich auf den Beinen zu halten“, berichtete Polizeisprecherin Julia Schick. In weiterer Folge verlor er offenbar gänzlich das Gleichgewicht und stürzte in seiner Wohnung so unglücklich, dass er sich Verletzungen zuzog und ins Spital gebracht werden musste.