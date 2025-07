Person wurde bei Sturz von Dach schwerverletzt

Eine Person ist am Mittwoch von einem Dach gestürzt und blieb nach dem Aufprall schwerverletzt liegen. Sofort wurde das Rote Kreuz alarmiert – der Notarzthubschrauber flog den Unglücksort an. Die Einsatzkräfte versorgten die verletzte Person zunächst vor Ort. Anschließend wurde sie per Helikopter ins Krankenhaus gebracht.