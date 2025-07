Weitere Pavian-Tötungen im Zoo Nürnberg folgen

Noch drei zu viel

Laut Enecke sind jetzt noch 26 Paviane in dem Gehege, das seien drei zu viel. Das habe man in Kauf genommen, um nicht mehr junge Tiere töten zu müssen. Dass Tiere in Zoos getötet werden, ist laut dem Deutschen Tierschutzbund „gängige Praxis“, in vielen werden etwa extra Futtertiere gezüchtet, die als Mahlzeit für Löwen, Tiger und andere Fleischfresser vorgesehen sind. Auch der Nürnberger Zoo verfüttert regelmäßig extra gezüchtete Tiere und informiert die Öffentlichkeit darüber auf Schautafeln.