Siuuu! Ronaldos Treffer in Grödig hier im Video

Auf Höhe des Mittelkreises startet er durch, zündet den Turbo, sprintet mit vollem Karacho bis in den 16er, auf Elfer-Höhe schließt er per erstem Kontakt ab – Tor! Cristiano Roanldo traf beim Testspiel in Grödig für seinen Klub Al-Nassr. Den Treffer sehen Sie hier im Video (oben).