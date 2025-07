Dieser Erstliga-Goalie will beim GAK aufzeigen

Die Kaderplanung des GAK ist bekanntlich noch nicht abgeschlossen. Eine zusätzliche Verstärkung für die Defensive ist für den Auftakt am Sonntag gegen die Austria eher unwahrscheinlich. Doch mit zwei Verteidigern sind die Gespräche am Laufen. Und ein Tormann kann sich bei den Roten in die Notizbücher spielen.