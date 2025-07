Komplizen von „Schamanin“ müssen vor Gericht

Die WKStA hat gegen das Trio nun Anklage in der Causa eingebracht, rechnet ihnen 1,77 Millionen Euro Schaden zu. Alleine einer Wienerin nahm der Familienclan 515.000 Euro ab. 24 Opfer – 17 in Österreich und sieben in Deutschland – seit 2009 sind den Ermittlern bekannt.