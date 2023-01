Pensionist muss für Gas 428 Prozent mehr bezahlen

Schriftliche Anfrage an Landesrat

Steigende Gaspreise reißen aktuell bei vielen Oberösterreichern ein großes Loch in das Haushaltsbudget. Die SPÖ in Oberösterreich bohrt jetzt nach und will vom zuständigen ÖVP-Energielandesrat Markus Achleitner wissen, warum es überhaupt so weit gekommen ist. Wegen der Vervielfachung des Gaspreises für Haushaltskunden der Energie AG reichten Landtagsabgeordnete Heidi Strauss und Klubvorsitzende Sabine Engleitner-Neu eine schriftliche Anfrage ein. Zehn Fragen, teilweise mit Unterfragen, umfasst das Schreiben.