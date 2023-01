„Wunschbrunnen“ aus der Bronzezeit freigelegt

So handle es sich bei der Keramik nicht um Alltagsgeschirr, sondern vielmehr um fein gearbeitete, verzierte Schalen, Tassen und Krüge (Bild unten), wie man sie in der Mittleren Bronzezeit (circa 1800 bis 1200 vor Christus) beispielsweise auch als Grabbeigaben verwendet habe, heißt es in einer Aussendung.