60.000 Euro Corona-Hilfe für Linzer Wut-Wirtin

Prompt bekam sie dafür eine Verwaltungsstrafe von immerhin 5000 Euro. In den Medien trat sie offensiv gegen die Maßnahmen der Regierung auf, die wöchentlichen Corona-Demos in Linz endeten immer in ihrem Lokal. Nun sitzt sie im Polizeianhaltezentrum (PAZ) in Linz, weil sie mehrere Tausend Euro Verwaltungsstrafen nicht bezahlen kann. 42 Tage wird die Ersatzfreiheitsstrafe dauern, wie sie am Samstag der „Krone“ am Weg ins PAZ mitteilte.