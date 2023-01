Unternehmer Hallmann kauft Leiner-Immobilien

Hallmann-Holding gehören bereits Filialen

Allerdings bleibt Leiner/Kika Mieter in den Häusern, die jetzt verkauft wurden, heißt es in dem Bericht. Der Möbelverkauf laufe damit weiter. Zudem wurden drei frühere Leiner-Standorte ebenfalls an die Hallmann-Holding beziehungsweise deren Tochter Süba (eine Baufirma) abgegeben. Darunter sind das ehemalige Leiner-Stammhaus am St. Pöltner Rathausplatz, der frühere Leiner im Zentrum von Wiener Neustadt und die geschlossene Kika-Filiale in Vösendorf an der Wiener Stadtgrenze.