Kika/Leiner: Filialen werden nicht geschlossen

Suche nach qualifizierten Mitarbeitern läuft

Derzeit investiere die Firma in IT und Online, zudem würden qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesucht. In der Bilanz vom 30. September 2021 hatte Leiner & Kika 3750 Angestellte und 740 Millionen Euro Umsatz. Durch einen Bilanzverlust in der Höhe von knapp 84 Millionen Euro sei man nicht weit von einer schwarzen Null entfernt gewesen, sagte Gütebier.