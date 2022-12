Signa lässt Millionen-Projekt in St. Pölten sausen

Dass bürokratische Hürden für den Ausstieg der Development-Sparte von Investor René Benko verantwortlich sind, wie in regionalen Medien spekuliert wurde, will die Signa nicht bestätigen. Die Entscheidung sei nach einer Evaluierung gefallen: „Im Falle der Rossmarkthöfe war das Interesse zahlreicher Marktteilnehmer an einem Erwerb enorm. Daher wurde das einreichfähige Projekt an einen renommierten Bauträger verkauft“, wird betont.