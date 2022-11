Benko will Kika/Leiner-Standorte abbauen

„Einige wenige Häuser eignen sich aufgrund der Gegebenheiten nicht mehr, um unseren Ansprüchen an ein modernes Möbelhaus gerecht zu werden“, zitiert die Zeitung Kika/Leiner-Manager Reinhold Gütebier. So sei etwa der Plan nicht aufgegangen, unter dem Namen Eskole ein Netz von bis zu zehn neuen Küchenstudios aufzuziehen. Laut Lieferanten soll ein erst vor einem Jahr in Linz eröffneter Shop vor der Schließung stehen.