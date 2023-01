Automobile Jubiläen des kommenden Jahres

Zur gleichen Zeit startete in Deutschland Opel mit dem Bau des ersten Kleinwagens mit Benzinmotor auf Basis einer Konstruktion von Friedrich Lutzmann. Dieser geniale Automobilpionier hatte zuvor schon in Dessau Geschichte geschrieben, denn vor 130 Jahren gründete Lutzmann in der anhaltischen Industriestadt das weltweit erste Motorwagen-Taxi-Unternehmen. Viersitzige Daimler Victoria wiesen so den Weg ins Taxigeschäft des 21. Jahrhunderts.