Bikini statt Stiefel: Promis entfliehen dem Winter

Während so mancher nach den Feiertagen mit überschüssigen Kilos zu kämpfen hat, bleibt für viele Stars keine Zeit für Winterspeck. Denn statt dick eingepackt so manche vermeintliche Problemzone zu kaschieren, präsentieren sich zahlreiche Stars an den Tagen zwischen Weihnachten und Neujahr auf Instagram in knappen Zweiteilern beim Feiern unter Palmen.