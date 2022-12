Denkmal für Zarin Katharina in Odessa abgerissen

Sogar der Nationaldichter Alexander Puschkin war betroffen. Zudem werden Straßen, die an die sowjetische Vergangenheit oder an russische Persönlichkeiten erinnern, umbenannt. In der ukrainischen Hafenstadt Odessa hat es nun das Denkmal für die russische Zarin Katharina die Große getroffen.

Der stellvertretende Leiter des Präsidentenbüros in Kiew, Kyrylo Tymoschenko, begrüßte die Aktion und veröffentlichte in der Nacht auf Donnerstag Bilder vom Abriss in seinem Telegram-Kanal. Zu sehen war am Ende nur noch der leere Sockel auf dem zentralen Platz. Die Skulptur wurde auf einem LKW abtransportiert.