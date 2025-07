„Gier nach Nobelpreis lässt die Menschen leiden“

Am Tag nach dem 7. Oktober 2023, so Jair Hirschfeld, wurde Israel von der Welt enttäuscht. Die islamischen Terroristen der Hamas ermordeten 1200 Israelis und verschleppten 250 in den Gazastreifen. Im Gegensatz zu den USA nach dem 11. September 2001, die von der UNO volle Rückendeckung erhielten, sei Israel allein geblieben. „Was Israel passiert ist, war schlimmer als 9/11. Und die Welt hat kaum reagiert. Dafür zahlen heute alle den Preis.“ 50 Geiseln sind noch in der Gewalt der Hamas, 22 dürften noch am Leben sein.