Kiews Regierung benennt 95 Straßen und Plätze um

„Straße der Helden“ unter neuen Namen

Künftig heißen die Straßen nach Personen und Städten aus der Ukraine, zum Beispiel „Straße der Helden des Regiments Asow“ - also nach dem Freiwilligenbataillon, das unter anderem im Stahlwerk in Mariupol gekämpft hatte. „Das ist ein wichtiger Schritt dazu, um die verlogenen Manipulationen und den Einfluss des russischen Aggressors auf die Auslegung unserer Geschichte zu verringern“, sagte Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko am Donnerstag. Der Umbennungsprozess sei mit den insgesamt 95 Straßen noch nicht abgeschlossen.