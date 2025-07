Verbotene Urlaubssouvenirs können teuer kommen

Regulierungen innerhalb und außerhalb der EU

Wer aus Drittstaaten (Nicht-EU-Länder) zurückkehrt, muss strengere Regeln befolgen. Urlauber in Kanada, Australien oder der Schweiz dürfen also nur eine begrenzte Anzahl an Mitbringsel abgabefrei mit nach Österreich nehmen. Sonstige nicht-gewerbliche Waren sind mit einer Freigrenze von 430 Euro für Flugreisende und 300 Euro für Landreisende beziffert. Für Jugendliche unter 15 Jahren liegt der Grenzwert bei 150 Euro, unabhängig vom Verkehrsmittel.