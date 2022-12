Spielfeld: Flüchtlinge bekommen feste Unterkünfte

„Die Information, die uns als Polizei jetzt vorliegt, ist, dass noch am Donnerstag über 60 Flüchtlinge oder Asylwerber aus Spielfeld abgeholt werden und in Unterkünfte irgendwo in Österreich gebracht werden“, sagte Polizeisprecher Gritz Grundnig zum ORF Steiermark. Am Mittwochnachmittag hatten sich etwa 20 Flüchtlinge am Parkplatz vor dem Grenzübergang zu einer nicht angemeldeten Kundgebung versammelt. Die Polizei nahm die Identität der Teilnehmenden auf und meldete die Kundgebung an die Bezirkshauptmannschaft. Nach rund einer Stunde lösten sich die Menschen ohne Zwischenfälle wieder auf.