FPÖ, Grüne: Mikl-Leitner ist „Erfinderin von Kurz“

Debatte um Zeitpunkt der Ladung

Niederösterreichs Landeshauptfrau ist diesmal zu Gast im ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss. Vertreterinnen und Vertreter der Volkspartei hatten bereits die Ladung an sich beklagt, da sie einen Zusammenhang mit dem Wahlkampf in Niederösterreich vermuten. Dort wird am 29. Jänner 2023 die nächste Landtagswahl abgehalten. Die Ladung in den U-Ausschuss kam genau an dem Tag, an dem der Wahltermin beschlossen wurde. Diese ÖVP-Sichtweise bestätigte auch Mikl-Leitner. „Es konnte sich daher jede und jeder im Land relativ einfach selbst ein Bild davon machen, ob das Zufall ist oder ob es den anderen Parteien bei der Ladung ums Wahlkämpfen geht.“