Nehammer und Kogler rufen zur Zuversicht auf

Zuversicht und Vertrauen könnten die Menschen haben, wenn sie sehen, was in den letzten Monaten und Jahren geleistet wurde, erklärte Nehammer in der 50. ORF-Sendung „Licht ins Dunkel“. Er erinnerte daran, dass es bei Ausbruch des Krieges in der Ukraine viele Ängste etwa vor Massenarbeitslosigkeit oder einem Gasmangel gegeben habe. Das sei nicht eingetreten, weil die Menschen in der Lage seien, Krisen zu bewältigen. Deshalb sei es sein Wunsch, dass die Menschen die Zuversicht wieder gewinnen.