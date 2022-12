Edtstadler: „Die FPÖ ist mit ihren Ansagen extrem“

FPÖ: „Kümmern uns um berechtigte Sorgen“

FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz wies Edtstadlers Aussagen über seine Partei „auf das Schärfste“ zurück. Es sei nicht extrem, „sich in dieser Krisenzeit um die berechtigten Sorgen und Ängste der österreichischen Bevölkerung zu kümmern.“ Extrem sei vielmehr, „mit welchen Mitteln die ÖVP Politik betreibt, nur um in der Öffentlichkeit gut dazustehen - da wird nämlich unter anderem mit getürkten Umfragen, mit Message-Control oder mit Show-Abschiebungen agiert“, sagte Schnedlitz in einer Aussendung.