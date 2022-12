Salzburgs aufregendste Gerichtsfälle im Jahr 2022

Es war der aufsehenerregendste Prozess des Jahres: Gottfried O. (52) ist am 28. Juli von den Geschworenen einstimmig des zweifachen Mordes für schuldig erklärt und zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Passiert ist die Tat am 5. Mai 2021: Damals fuhr O. zum Haus seiner Geliebten (50) nach Wals-Siezenheim. Dort tötete er zuerst die Mutter (76) der Frau mit drei Schüssen. Danach feuerte er siebenmal auf die 50-Jährige - für den letzten Schuss lud er sogar extra nach. Der Doppelmord war „eine Hinrichtung durch einen gekränkten Narzissten“, hörten Prozessbeobachter bei den Plädoyers. Dabei sprach die Anklägerin von einer „Abrechnung“, da die 50-Jährige die Beziehung nicht mehr wollte. Nach der Haftstrafe wird O. zudem laut Urteil in eine Anstalt eingewiesen. Der nicht rechtskräftig Verurteilte meldete Rechtsmittel an.