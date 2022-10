Als ein gesundes Kind im Salzburger Spital starb

Danach rasselten die Sauerstoffwerte des Kindes in den Keller – David hatte Erbrochenes eingeatmet. Viel zu spät kam es zur Reanimation. Da hatte das Kind bereits schwerste Hirnschäden erlitten. Elf Tage später starb der 17 Monate alte Bub. Monate später begannen die Ermittlungen, die im August 2019 zur Anklage gegen die zwei Mediziner führten. Im Dezember 2019 begann der Strafprozess. Von Beginn an bestritten beide Ärzte die Vorwürfe. Nach etlichen Verhandlungstagen und einer Gutachter-Schlacht verkündete im September 2021 die Richterin die Schuldsprüche wegen grob fahrlässiger Tötung. Es setzte Bewährungsstrafen: neun Monate für den Chirurgen und 18 Monate für den Anästhesisten. Diese Urteile änderte das Oberlandesgericht Linz am Mittwoch ab: zwei Monate für den Chirurgen, neun Monate für den Anästhesisten. Nun muss die Ärztekammer über etwaige Folgen entscheiden. Weiters läuft nun der zivilrechtliche Prozess der Eltern gegen die Landeskliniken an.