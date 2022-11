20 Jahre Haft für Messer-Mord an Seniorin (81)

„Die Frau war eine Perle, eine ganz Liebe. Sie würde nicht einmal eine Ameise zertreten“, beschrieb die Hausmeisterin das Mordopfer, Eleonore A., am Dienstag beim zweiten Prozesstag im Landesgericht. Die Zeugin betreut seit Jahren mit ihrem Mann das 96-Parteien-Wohnhaus in der Gorianstraße: Dort hatte das Opfer gelebt, zurückgezogen und allein. Und dort in einer 35-Quadratmeter-Wohnung ist die 81-Jährige mit 28 Messerstichen getötet worden. „Sie war auch misstrauisch, vorsichtig und total ängstlich“, meinte eine Bekannte.