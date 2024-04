So kann Red Bull Salzburg nicht Meister werden!

Man würde meinen, dass den Bullen der Ernst der Lage in der Bundesliga bekannt sein sollte. Zwei Saisonziele (Cupsieg und Überwintern auf der internationalen Bühne) hat Salzburg schon verpasst, umso mehr müsste man daher für den Meistertitel brennen. Davon war beim blamablen Gastspiel in Klagenfurt aber überhaupt nichts zu sehen. Die zweite Halbzeit bei der 3:4-Niederlage am Wörthersee glich einer Arbeitsverweigerung. Kein Einsatz, keine Leidenschaft und keine spielerischen Akzente. Eines ist klar: So kann man nicht Meister werden.