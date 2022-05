Mordalarm im Pinzgau: Großfahndung nach Ex-Mann

Nach Angaben der Polizei läuft seit Freitagnachmittag in Piesendorf eine Alarmfahndung nach dem mutmaßlichen Täter. Auch die Sondereinheit Cobra sowie ein Polizeihubschrauber sind beteiligt. Der Fahndung ging eine Attacke auf die Frau in einem Pinzgauer Gasthof voraus. Das Opfer wurde von seinen Angehörigen am frühen Nachmittag tot aufgefunden.