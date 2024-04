Salzburgs neue Bürgermeister beim Netzwerken

Bürgermeister reiste aus dem Lungau an

Aus dem Lungau ist Neo-Bürgermeister Andreas Fanninger aus Unternberg angereist. Er wurde zum ersten FPÖ-Bürgermeister im Lungau gewählt. Herausforderungen gibt es auch in der 1042-Seelen-Gemeinde genug: „Unser Räumliches Entwicklungskonzept, der Feuerwehrneubau“, nennt er Beispiele. Parteikollege Willibald Bodner aus Mühlbach am Hochkönig hat auch vieles vor: „Bei uns geht’s ans Bauen: Feuerwehr, Bauhof, Kindergarten.“