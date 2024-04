Touristiker gehen optimistisch in die neue Saison

Luft nach oben bei Anreise mit der Bahn

Die SLTG investiert rund vier Mio. Euro in die Bewerbung des heurigen Sommers. Neben dem Almsommer bildet die Anreise mit der Bahn dabei einen Schwerpunkt. Das Auto führt mit 70 Prozent die Verkehrsmittelwahl bei der Anreise weiter an. Rund zehn Prozent der Gäste in Salzburg kommen mit dem Zug. Und auch wenn am wichtigen deutschen Markt im vergangenen Jahr um 37 Prozent mehr Bahntickets für den Urlaub in Salzburg verkauft wurden, gebe es weiterhin viel Luft nach oben.