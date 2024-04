Festival Sommerszene macht Friedhof zur Bühne

Silent Disco unter der riesigen Weltkugel

Wer die Schweigsamkeit bevorzugt, kann sich auf die Kunstinstallation „Gaia“ von Luke Jerram freuen. In der Kollegienkirche setzt der britische Künstler eine riesige, dreidimensionale Abbildung der Weltkugel in Szene. Darunter wird am 15. Juni ab 21.00 Uhr in der Silent Disco, also mit Musik die ausschließlich über Kopfhörer zu hören sein wird, getanzt.