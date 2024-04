Wie Ruderer künstliche Intelligenz nutzen wollen

Viele Daten werden gemessen

Am Universitätssportzentrum Wien wollen Nationaltrainer Robert Sens und Datenwissenschaftler Nikolaus Hautsch die Athleten zur Spitzenform bringen – mithilfe der künstlichen Intelligenz. Diese soll in Zukunft überwachen, wie effektiv das Training ist und dann sogar Wettkampfzeiten vorhersagen. Die KI soll in der Folge Trainingspläne für jeden Sportler individuell erstellen. Doch derzeit steht alles noch am Anfang – Daten sammeln steht im Vordergrund. „Ich glaube schon, dass das eine coole Sache werden könnte“, ist Salzburgs Ruder-Ass Lukas Reim überzeugt. Aktuell werden sämtliche Daten gemessen. Sensoren erfassen Trainingsdauer, Herzfrequenz, Schlafzeiten, Sauerstoff-Sättigung, Hauttemperatur und Blutdruck. Die Aufzeichnung ist an sich nichts Neues. Aber sie alle zu sammeln und dann zu verknüpfen schon. Die Künstliche Intelligenz soll dadurch lernen, wie die unterschiedlichen Athleten auf das Training reagieren.