Auf Hörl wartet in China erst mal die Schweiz

Die Auslosung bescherte Hörl/Horst ein interessantes Los: Zuerst wartet in China am Freitag nämlich die Schweiz, in Form der schlechter gesetzten Krattiger/Breer. Im Duell der Sieger wartet dann entweder das kanadische Top-Team Schachter/Dearing oder das US-Qualifikanten-Duo Smith/Webber.