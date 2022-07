Detektiv bittet mit Berufung um milderes Urteil

Einstimmig erklärten die Geschworenen am Donnerstag den Salzburger Privatdetektiv (52) des zweifachen Mordes für schuldig. Gottfried O. hatte am 5. Mai 2021 seine Ex-Freundin Helga B. (50) und ihre Mutter (76) in deren Wohnhaus in Wals mit elf Schüssen aus einer Glock-Pistole getötet. Dies gestand er. Motiv war offenbar Wut über die Zurückweisung durch die Frau. Dafür setzte es die höchste Strafe, die das Strafgesetzbuch kennt: lebenslange Haft samt Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher.