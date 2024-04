Jetzt brennt’s in Salzburg lichterloh

Ein kollektives Totalversagen. Anders kann man den Auftritt von Fußball-Meister Salzburg beim Liga-Gastspiel in Klagenfurt in der zweiten Halbzeit nicht erklären. Die Bullen fingen in 45 Minuten gegen den krassen Außenseiter vier (!) Gegentore und verloren so eine Partie, in der sie eine Hälfte lang alles im Griff hatten, mit 3:4. Die anfängliche Hoffnung, dass unter Neo-Trainer Onur Cinel vieles besser wird als unter Vorgänger Gerhard Struber, ist damit schon wieder verflogen. Der Titel ist in großer Gefahr – in Salzburg brennt es lichterloh!