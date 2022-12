„Es wäre jetzt so schön mit unserem Lukas“

Gerade jetzt, zum ersten Todestag und der familiären Weihnachtszeit, kreisen die Gedanken um das Geschehene: „Viele Fragen gehen mir wieder durch den Kopf. Habe ich den Ärzten damals zu sehr vertraut? Man muss immer wieder an das, was passiert ist, denken. Man bekommt die Gedanken nicht weg. Er geht uns ab und hätte jetzt Laufen gelernt. Ich weiß aber, dass Lukas jetzt an einem besseren Ort ist“, erzählt Mutter Sabrina.