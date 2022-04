Amtsmissbrauch: Polizist nimmt die Haftstrafe an

Fußfessel wahrscheinlich

Mit der Rechtskraft des Urteils tritt der sofortige Amtsverlust in Kraft, heißt es aus der Landespolizeidirektion: „Das Disziplinarverfahren ist damit hinfällig.“ Der direkt nach der Verurteilung suspendierte Ex-Polizist hat damit all seine Rechte und Pflichten als Beamter verloren - dazu zählt auch die Pension. Ins Gefängnis wird er aber nicht müssen: Der unbedingte Haft-Teil von acht Monaten wird aller Voraussicht nach mit einer Fußfessel abgeleistet. Dazu wird sich der Verurteilte wohl einen neuen Job suchen müssen - obwohl er plante, heuer noch in den Ruhestand zu gehen.