Österreichs Geheimdienst warnt vor Terror-Drohnen

Energieriese war schon monatelang lahmgelegt

Was passiert, wenn der heimische Energieriese betroffen ist, zeigte sich - wie berichtet - durch einen „mechanischen Zwischenfall“ im Juni in der Hauptdestillationsanlage der OMV-Raffinerie vor den Toren Wiens. An vielen Tankstellen im Land war Diesel monatelang Mangelware. Die Reparatur dauerte bis Mitte Oktober. Gleich dreimal musste die Regierung insgesamt 373.000 Tonnen (!) Sprit aus strategischen Ölreserven der Republik freigeben. Auch damals ermittelte die DSN anfangs wegen möglicher Sabotage durch eine „fremde Macht“.