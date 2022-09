F16-Kampfjet filmt Lecks in Nord-Stream-Pipelines

Krisenstäbe in Dänemark und Schweden

Aus den Pipelines Nord Stream 1 und 2 von Russland nach Deutschland tritt derzeit an drei Stellen in der Nähe der Insel Bornholm unkontrolliert Gas aus. Eine entsprechende Warnung wurde von der Behörde herausgegeben. Die Ursache war zunächst nicht klar. Wegen der beschädigten Gaspipelines unter Wasser sind in Dänemark und Schweden Krisenstäbe einberufen worden, sagte die schwedische Außenministerin Ann Linde am Dienstag der Zeitung „Aftonbladet“.