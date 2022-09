Nord-Stream-Pipelines durch Anschlag beschädigt?

In der Nacht auf Montag wurde in einem der beiden Stränge von Nord Stream 2 ein drastischer Druckverlust verzeichnet. Am Montagabend gab es schließlich einen „starken Druckabfall“ in beiden Leitungen von Nord Stream 1, wie der Sprecher bekannt gab. Die Regierung in Berlin rechnet mit dem Schlimmsten, was die Ursache für die Vorfälle betrifft. Aufgrund des zeitlichen Ablaufs, der hohen Anzahl der betroffenen Leitungen und des Ausmaßes des Druckabfalls, das in Nord Stream 1 auf ein großes Leck hindeutet, wird Sabotage vermutet. „Alles spricht gegen einen Zufall“, erklärte die Quelle der deutschen Zeitung.