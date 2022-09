Viertes Leck in Nord-Stream-Pipelines entdeckt

EU-Innenkommissarin Ylva Johansson hatte die mutmaßliche Sabotage am Mittwochabend als Warnruf bezeichnet und einen Belastungstest für die kritische Infrastruktur in Europa angekündigt. „Wir (die EU-Kommission) werden uns jetzt an alle Mitgliedstaaten wenden und wir werden einen Belastungstest durchführen in Bezug auf die kritische Infrastruktur“, sagte die Schwedin.