Geheimdienste: Pipelines auch bei uns Angriffsziel

Kampfseetaucher, die Lecks in Gasleitungen am Meeresgrund der Ostsee sprengen, und Sabotage-Verdacht nach einer Verpuffung mit zwei Verletzten in der Hauptdestillationsanlage der OMV zur Erdölverarbeitung vor den Toren Wiens - was wie ein Drehbuch für einen Hollywood-Spionagethriller klingt, ist kalte Realität eines Wirtschaftskrieges. Internationale Geheimdienste warnen jedenfalls vor weiteren Angriffen auf die verwundbare kritische Infrastruktur in europäischen Ländern.